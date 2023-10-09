valeria_voloshko

Ui/Ux Дизайнер

Со мной клиенты экономят до -30% 🔥 бюджета своего проекта веб-разработки за счет продуманного дизайна и правильного расcпредления структуры сайта с учетом SEO, UX. Что экономит время на верстку сайта и дальнейшую оптимизацию и продвижение проекта.

Мой личный опыт в веб дизайне и веб-разработке с 2020 года! Благодаря моему опыту наши клиенты получают профессиональные решения своих бизнес-задач в области веб-разработки.

О команде:

mkey media успешно реализовала более 150 проектов в таких нишах как Бренды одежды, медицина, строительство, дизайн интерьеров, ритеил. Мы с гордостью можем сказать, что 95% наших проектов были выполнены вовремя, и более 80% из них остались в рамках бюджета.

Вот некоторые из наших достижений:

Заслуги:

🏆 TOP 10 Kharkiv SEO

🏆 TOP 30 web-developer Kharkiv

Нашим клиентам мы помогли сэкономить:

- более 291 000 дол - на СЕО анализе и первичной технической оптимизации сайта, контенте, дополнительных доработках проекта.

- Около 86 400 часов - на наполнении сайта

- Минимум 450 человек - сохранили свою нервную систему





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