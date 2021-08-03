valeriadisigner

Графический дизайнер

Меня зовут Валерия, я занимаюсь дизайном с 2018 года.

Чем могу быть Вам полезна, какие делаю разработки:

- Логотипы, фирменный стиль

- Полиграфия (визитки, листовки, флаеры, меню, афиши, буклеты, тейблтэнсы и т.д.)

- Наружная реклама (баннеры, вывески и т.д.)

- Макеты для изготовления сувенирной продукция (календари, кружки, футболки и т.д.)

- Оформление соцсетей (обложки для групп, макеты для постов, шаблоны для инстаграм)

- Дизайн сайта (лендинг, сайт-визитка, промо-сайт, корпоративный портал)