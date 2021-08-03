valeriadisigner

Валерия Фокина valeriadisignervaleriadisigner
24 годаРоссия/Волжский
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер
Меня зовут Валерия, я занимаюсь дизайном с 2018 года.
Чем могу быть Вам полезна, какие делаю разработки:
- Логотипы, фирменный стиль
- Полиграфия (визитки, листовки, флаеры, меню, афиши, буклеты, тейблтэнсы и т.д.)
- Наружная реклама (баннеры, вывески и т.д.)
- Макеты для изготовления сувенирной продукция (календари, кружки, футболки и т.д.)
- Оформление соцсетей (обложки для групп, макеты для постов, шаблоны для инстаграм)
- Дизайн сайта (лендинг, сайт-визитка, промо-сайт, корпоративный портал)
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