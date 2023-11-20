valeriakron

Маркетолог

Привет! Я – профессионал в сфере маркетинга и продаж с обширным опытом, включая работу на руководящих позициях. К тому же я являюсь собственником сезонного бизнеса в Болгарии и готова к работе в зимний период.

Мои навыки:

Глубокий анализ целевой аудитории.

Разработка эффективных программ продвижения.

Создание продающих скриптов.

Написание текстов для разнообразных задач, включая веб-сайты, посты, статьи и объявления.

Исследование, анализ и систематизация информации.

Умение работать с нейросетями и анализировать результаты.

Моя главная цель – обеспечить прибыль для вашего бизнеса. При выполнении задач всегда думаю с точки зрения вашего клиента, ищу его потребности и мотивацию, чтобы сделать продажу товаров или услуг максимально выгодной для всех сторон.

Я горжусь своей пунктуальностью, обязательностью и профессионализмом. Я не берусь за задачу, если не уверена, что смогу ее успешно выполнить, и всегда отдаю все силы, чтобы она была сделана на высшем уровне.

Для успешного сотрудничества мне важна активная обратная связь и готовность ответить на ваши вопросы. Готова помочь вам достичь ваших целей и улучшить бизнес.