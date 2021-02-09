Валерия Леман valerialemaanvalerialemaan
25 летРоссия/Челябинск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Валерия, видеомейкер и транскрибатор
Зовут меня Валерия, мне 22 года.
Занимаюсь любительским монтажем уже 6 лет, и уже как год монтирую и для других заказчиков.
Монтаж сторис или видео в IG TV у блогеров занимает несколько часов в день, я помогаю им сэкономить время. И блогеры скинув свои сходники мне, получают от меня готовый результат и выкладывают его.
Также помогаю с монтажем видеографам, созданием динамичных видео под музыку. И прочих похожих по стилю работ.
Есть опыт работы в транскрибации полгода, в основном переводила тексты с лекций для колледжей и интервью.
20 рублей/минута. Работа выполняется в Word, по всем требуемым ГОСТам (можете назначить свои).
Моя почта для обратной связи: [email protected].
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Видеомонтажер для инстаграм и помощь видеографам37 просмотров
- Видеомонтажер для инстаграм и помощь видеографа27 просмотров
- Видеомонтажер для инстаграм и помощь видеографа25 просмотров