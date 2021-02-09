Валерия, видеомейкер и транскрибатор

Зовут меня Валерия, мне 22 года.

Занимаюсь любительским монтажем уже 6 лет, и уже как год монтирую и для других заказчиков.

Монтаж сторис или видео в IG TV у блогеров занимает несколько часов в день, я помогаю им сэкономить время. И блогеры скинув свои сходники мне, получают от меня готовый результат и выкладывают его.

Также помогаю с монтажем видеографам, созданием динамичных видео под музыку. И прочих похожих по стилю работ.

Есть опыт работы в транскрибации полгода, в основном переводила тексты с лекций для колледжей и интервью.

20 рублей/минута. Работа выполняется в Word, по всем требуемым ГОСТам (можете назначить свои).

Моя почта для обратной связи: [email protected].