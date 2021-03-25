Я графический дизайнер. Умею делать продающие лендинги, создавать удобный и красивый дизайн сайтов, оформлять аккаунты в инстаграме, создать бренд с нуля,

разработать логотип, сделать эффектную подачу материала в презентации или

резюме, и, конечно, создавать картинки и анимированные картинки (GIF). Есть опыт работы с отдельными аккаунтами в инстаграме( оформление от А до Я), разработки логотипа

и бренда кофейни, большой опыт в сфере недвижимости ( реклама объектов,

каталог, оформления бренда и ведение нескольких аккаунтов в соц. Сетях). Люблю душевные и интересные проекты, сделаю скидку на услуги ( от 10% до 30%), если предложите интересный масштабный проект.