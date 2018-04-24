valeriany_koren

Пишу тексты, фотографирую, люблю котиков, маму и Бродского.

Студентка Исторического Факультета Томского государственного университета. Зарабатываю на жизнь тем, что снимаю младенцев и их счастливых родителей в родильных домах на выписках. Есть неоконченное образование по специальности переводчик. Большую часть своей жизни посвятила литературе, как читатель и как несостоявшийся автор. Умело вставляю в тексты заданные слова. Глупо рифмую. Лавирую на грани мистического реализма и отечественного пост-модерна.