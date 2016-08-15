valeriarakitina

Высокое знание русского языка, желание работать быстро и эффективно - качества, которыми я обладаю в полной мере.
Являюсь выпускницей Алтайского государственного университета. Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии направление "Филология".
Знание русского языка - высокое. Быстрая скорость набора текстов.
Имею практику перепечатки текстов с бумажных и электронных текстовых носителей, а также аудиофайлов.
Работоспособна, быстро учусь, терпелива и усидчива.
Буду рада сотрудничать.
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