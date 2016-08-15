valeriarakitina

Валерия valeriarakitina

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Высокое знание русского языка, желание работать быстро и эффективно - качества, которыми я обладаю в полной мере.

Являюсь выпускницей Алтайского государственного университета. Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии направление "Филология". 

Знание русского языка - высокое. Быстрая скорость набора текстов. 

Имею практику перепечатки текстов с бумажных и электронных текстовых носителей, а также аудиофайлов. 

Работоспособна, быстро учусь, терпелива и усидчива. 

Буду рада сотрудничать. 