valerie_vanovych

Валерия Ванович valerie_vanovych

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Недорого/Быстро/Качественно

О себе:

Ответственная, молода, критическое мышление, способна очень хорошо и быстро запоминать и извлекать нужную информацию 

Готова учиться 

Серьёзно отношусь к правилам и готова полностью их соблюдать, при этом, способна мыслить без стереотипов.

Навыки:

●Английский - продвинутый уровень (c1) 

●Свободно владею разговорным английским, письменный английский на высоком уровне, опыт общения\обучения языку с носителями более 4-х лет 

●Быстрый набор текста 

Опыт работы:

Удалённый перевод текстов разных тематик , сложностей и объёма.

Перевод журнальных статей,  юридической документации, медицинских статей, исторические тексты,  художественный перевод, стилистическая обработка (Фактически восстанавливаю единство стиля , выравниваю логику содержания) 