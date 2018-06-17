valerie_vanovych

О себе:
Ответственная, молода, критическое мышление, способна очень хорошо и быстро запоминать и извлекать нужную информацию
Готова учиться
Серьёзно отношусь к правилам и готова полностью их соблюдать, при этом, способна мыслить без стереотипов.
Навыки:
●Английский - продвинутый уровень (c1)
●Свободно владею разговорным английским, письменный английский на высоком уровне, опыт общения\обучения языку с носителями более 4-х лет
●Быстрый набор текста
Опыт работы:
Удалённый перевод текстов разных тематик , сложностей и объёма.
Перевод журнальных статей, юридической документации, медицинских статей, исторические тексты, художественный перевод, стилистическая обработка (Фактически восстанавливаю единство стиля , выравниваю логику содержания)