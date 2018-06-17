valerie_vanovych

Недорого/Быстро/Качественно

О себе:

Ответственная, молода, критическое мышление, способна очень хорошо и быстро запоминать и извлекать нужную информацию

Готова учиться

Серьёзно отношусь к правилам и готова полностью их соблюдать, при этом, способна мыслить без стереотипов.

Навыки:

●Английский - продвинутый уровень (c1)

●Свободно владею разговорным английским, письменный английский на высоком уровне, опыт общения\обучения языку с носителями более 4-х лет

●Быстрый набор текста

Опыт работы:

Удалённый перевод текстов разных тематик , сложностей и объёма.

Перевод журнальных статей, юридической документации, медицинских статей, исторические тексты, художественный перевод, стилистическая обработка (Фактически восстанавливаю единство стиля , выравниваю логику содержания)