valerigrabar

Валерия, 23 года, г. Тирасполь.
Высшее образование, красный диплом.
Специальность - социальная работа.
Опыт удаленной работы около 6 лет:
На биржах фрилансеров - копирайт, рерайт, продажа и обработка фото.
Администратор соц. сетей - вела 5 групп одновременно, обработка заявок,публикация постов, ответы на вопросы и т.д.
Контент-менеджер на портале tiu.ru, магазин техники в Москве, магазинодежды на Ebay, множество различных групп вконтакте.
Контент-менеджер крупных сайтов и форумов. Добавление статей, поставщиков,постов, фото.
Менеджер онлайн-магазина, онлайн - консультант, менеджер по рекламе.
Последний год работала администратором соц. сети Вконтакте, вела около 10крупных групп.
Ведение соц. сетей - вк, инстаграм.
Грамотная письменная и устная речь.
Уверенный пользователь ПК. Высокая скорость печати.
Знание всех базовых программ на высоком уровне - ворд, эксель, созданиепрезентаций и т.п.