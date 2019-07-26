valerigrabar

Валерия, 23 года, г. Тирасполь.

Высшее образование, красный диплом.

Специальность - социальная работа.

Опыт удаленной работы около 6 лет:

На биржах фрилансеров - копирайт, рерайт, продажа и обработка фото.

Администратор соц. сетей - вела 5 групп одновременно, обработка заявок,публикация постов, ответы на вопросы и т.д.

Контент-менеджер на портале tiu.ru, магазин техники в Москве, магазинодежды на Ebay, множество различных групп вконтакте.

Контент-менеджер крупных сайтов и форумов. Добавление статей, поставщиков,постов, фото.

Менеджер онлайн-магазина, онлайн - консультант, менеджер по рекламе.

Последний год работала администратором соц. сети Вконтакте, вела около 10крупных групп.

Ведение соц. сетей - вк, инстаграм.

Грамотная письменная и устная речь.

Уверенный пользователь ПК. Высокая скорость печати.

Знание всех базовых программ на высоком уровне - ворд, эксель, созданиепрезентаций и т.п.