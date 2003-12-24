Адаптивная верстка, чистый код. Работаю в срок. HTML5, CSS3, JavaScript, БЭМ, WordPress.
Качественный результат работы - моя главная обязанность.
Обо мне:
Начинающий верстальщик: за небольшую цену сделаю хороший проект, который точно порадует тебя.
Примеры моих работ - в портфолио.
Гарантирую 3 дня на бесплатную и мгновенную корректировку верстки после завершения работы.
Готов приступить к работе сразу.
Соблюдаю сроки.
Я всегда на связи. Мои контакты:
telegram: valerii_hlbv
email: [email protected]
Технологии:
HTML5
CSS3, Scss
JavaScript
WordPress
Git, GitHub
Услуги:
Адаптивная кроссбраузерная вестка с чистым кодом.
Верстаю по макетам из Figma, PhotoShop.
Портфолио
- Верстка. HTML, CSS, JavaScript. SHARK agency14 просмотров
- Верстка. HTML, CSS, JavaScript. GetWash16 просмотров
- Верстка. HTML, CSS, JavaScript. Rhytm30 просмотров