Адаптивная верстка, чистый код. Работаю в срок. HTML5, CSS3, JavaScript, БЭМ, WordPress.

Качественный результат работы - моя главная обязанность.

Обо мне:

Начинающий верстальщик: за небольшую цену сделаю хороший проект, который точно порадует тебя.

Примеры моих работ - в портфолио.



Гарантирую 3 дня на бесплатную и мгновенную корректировку верстки после завершения работы.

Готов приступить к работе сразу.

Соблюдаю сроки.



Я всегда на связи. Мои контакты:

telegram: valerii_hlbv

email: [email protected]

Технологии:

HTML5

CSS3, Scss

JavaScript

WordPress

Git, GitHub

Услуги:

Адаптивная кроссбраузерная вестка с чистым кодом.

Верстаю по макетам из Figma, PhotoShop.