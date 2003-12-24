valerii_hlbv

Валерий valerii_hlbv

 
20 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Адаптивная верстка, чистый код. Работаю в срок. HTML5, CSS3, JavaScript, БЭМ, WordPress.

Качественный результат работы - моя главная обязанность.

Обо мне:
Начинающий верстальщик: за небольшую цену сделаю хороший проект, который точно порадует тебя.
Примеры моих работ - в портфолио.

Гарантирую 3 дня на бесплатную и мгновенную корректировку верстки после завершения работы.
Готов приступить к работе сразу.
Соблюдаю сроки.

Я всегда на связи. Мои контакты:
telegram: valerii_hlbv
email: [email protected]

Технологии:

  • HTML5

  • CSS3, Scss

  • JavaScript

  • WordPress

  • Git, GitHub

Услуги:

Адаптивная кроссбраузерная вестка с чистым кодом.
Верстаю по макетам из Figma, PhotoShop.

JavascriptWordPressFigmaSCSSPhotoshop
Портфолио