valeriy_vlasenko

Специалист в рекламе FB/Instagram📈 Привлечение клиентов в ваш бизнес💸

Здравствуйте, меня зовут Валерий, больше года работаю таргетологом, есть опыт работы с серыми нишами в сфере арбитража трафика. Есть опыт работы с дневными бюджетами от 5-200 долларов на день. Есть опыт работы с инфобизнесом, товарами из бьюти-индустрии , мебелью, продажами разных услуг, цветочных магазинов, женской одежды и т.д. Опыт в долгосрочном сотрудничестве тоже есть. Если моя кандидатура вас заинтерисовала , можете отписать на телеграмм - @vlasencowork , там подробно расскажу от и до, как бы я запускал вашу рекламную кампанию. По цене (в зависимости от сложности работы)