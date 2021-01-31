Корректура и редактура текстов

По специальности я журналист. Корректирую и редактирую тексты, есть также опыт расшифровки аудиозаписей.

- Обладаю высокой грамотностью, нет проблем ни с орфографией, ни с пунктуацией, ни с грамматикой, ни со стилистикой.

- Знаю, как выстроить фразу так, чтобы она звучала красиво и понятно

- Вычищаю лишние слова, канцелярит.

- Всегда могу обосновать исправления, в сложных случаях помогаю себе профессиональной литературой, словарями.

- Перфекционист, к любому делу подхожу ответственно. Качество для меня - главное.