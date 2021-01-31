Корректура и редактура текстов
По специальности я журналист. Корректирую и редактирую тексты, есть также опыт расшифровки аудиозаписей.
- Обладаю высокой грамотностью, нет проблем ни с орфографией, ни с пунктуацией, ни с грамматикой, ни со стилистикой.
- Знаю, как выстроить фразу так, чтобы она звучала красиво и понятно
- Вычищаю лишние слова, канцелярит.
- Всегда могу обосновать исправления, в сложных случаях помогаю себе профессиональной литературой, словарями.
- Перфекционист, к любому делу подхожу ответственно. Качество для меня - главное.
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