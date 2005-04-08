valeriybagriy

Валерий Багрий valeriybagriy

 
20 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработчик с 2 летним стажем. Делаю быстро и качественно.

Разработчик с 2 летним стажем. Делаю быстро и качественно. Frontend, Backend.

Напрвления моей специализации:

Разработка САЙТОВ :

Корпоративные сайты, лендинги, интернет магазины, сайты блоги, email письма.

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery, js,node js,my sql

Кроссбраузерность.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

SASS/SCSS

Gulp

Git

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Соблюдение pixel perfect.

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Условия оказания услуг:

письма для e-mail (полная предоплата или сейф)

(полная предоплата или сейф)

(частичная предоплата или сейф)

(поэтапная предоплата или поэтапная оплата через сейф)

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Стоимость услуг:

- Landing — от 1 500₴ за проект

- Сайт-визитка, каталог — от 2 800₴ за проект

- Интернет магазин - от 8 000₴ за проект

- Проектирование UX/UI интерфейсов - от 10 000₴ за проект

*цена может отличаться взамисимости от проекта:)*

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примери моих робот:

https://hifest.github.io./

https://bissfmc.github.io/

https://fmcsite.github.io/

https://glopt350.github.io/

#верстка #качественно #HTML-верстальщик #Javascript #jquery #PHP #веб-программирование

Буду рад сотрудничеству, хорошего дня!