valeriybagriy

Разработчик с 2 летним стажем. Делаю быстро и качественно. Frontend, Backend.
Напрвления моей специализации:
Разработка САЙТОВ :
Корпоративные сайты, лендинги, интернет магазины, сайты блоги, email письма.
Знания, умения, навыки:
HTML5, CSS3, jQuery, js,node js,my sql
Кроссбраузерность.
Блочная фиксированная / резиновая верстка.
Адаптивная верстка.
SASS/SCSS
Gulp
Git
Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Адаптация / внедрение плагинов.
Использование спрайтов.
Соблюдение pixel perfect.
--------------------------------------------------
Условия оказания услуг:
письма для e-mail (полная предоплата или сейф)
(полная предоплата или сейф)
(частичная предоплата или сейф)
(поэтапная предоплата или поэтапная оплата через сейф)
--------------------------------------------------
Стоимость услуг:
- Landing — от 1 500₴ за проект
- Сайт-визитка, каталог — от 2 800₴ за проект
- Интернет магазин - от 8 000₴ за проект
- Проектирование UX/UI интерфейсов - от 10 000₴ за проект
*цена может отличаться взамисимости от проекта:)*
--------------------------------------------------
примери моих робот:
#верстка #качественно #HTML-верстальщик #Javascript #jquery #PHP #веб-программирование
Буду рад сотрудничеству, хорошего дня!