Валерий Безобразов
Дата рождения: 4 мая 1974 года.
Место рождения: г. Омск.
Образование: Сибирский Автомобильно-Дорожный институт (СибАДИ);
факультет «Автомобили и автомобильное хозяйство»;
специальность: инженер-механик автомобильного транспорта;
период обучения: 1991-1996 гг.
Места работы:
- лето-зима 1996 г.: КБ завода транспортного машиностроения им. «Октябрьской революции»;
должность: чертежник;
- 1997-1998 гг.: служба в РА (офицер);
- 1999-2004 гг.: менеджер по продаже оргтехники;
- 05/2004 г. – 01/2005: рекламное агентство «Все для Вас» (Омск);
должность: дизайнер-верстальщик газеты частных объявлений «Все для Вас»;
- 12/2004 г. – 04/2005: рекламное агентство «Ю-Ту» (Омск-Сургут);
должность: дизайнер-верстальщик журналов:
- «Туризм и отдых» (Сургут);
- «Автосургут 86» (Сургут);
- «Стройка и ремонт» (Сургут);
(изготовление различной полиграфической продукции: визитки, календари карманные, перекидные, настенные, буклеты, дисконтные карты, листовки и т.п.)
- 05/2005 г. – 04/2006 г. – Издательский дом «Премьер» (Омск);
должность: выпускающий, технический редактор, дизайн-верстка журнала «Коммерческая недвижимость в Омске»;
- 05/2006 – 08/2006 – группа изданий «Проспект-Омск» (филиал в Барнауле: журнал «Новый Адрес»);
должность: выпускающий редактор + начальник отдела дизайна и верстки.
- 08/2006 – 01/2013 – группа изданий «Проспект-Омск»;
должность: дизайнер-верстальщик.
- 09/2010 – до настоящего времени – фотограф (работа на себя): предметная съемка (для Интернет-магазинов), свадебная съемка, детские утренники и т.п., работа с моделями;
Знание программ: InDesign, Illustrator, CorelDraw, PhotoShop, Office, навыки веб-дизайна (CMS), видеомонтаж.
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