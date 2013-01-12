Валерий Безобразов

Дата рождения: 4 мая 1974 года.

Место рождения: г. Омск.

Образование: Сибирский Автомобильно-Дорожный институт (СибАДИ);

факультет «Автомобили и автомобильное хозяйство»;

специальность: инженер-механик автомобильного транспорта;

период обучения: 1991-1996 гг.

Места работы:

- лето-зима 1996 г.: КБ завода транспортного машиностроения им. «Октябрьской революции»;

должность: чертежник;

- 1997-1998 гг.: служба в РА (офицер);

- 1999-2004 гг.: менеджер по продаже оргтехники;

- 05/2004 г. – 01/2005: рекламное агентство «Все для Вас» (Омск);

должность: дизайнер-верстальщик газеты частных объявлений «Все для Вас»;

- 12/2004 г. – 04/2005: рекламное агентство «Ю-Ту» (Омск-Сургут);

должность: дизайнер-верстальщик журналов:

- «Туризм и отдых» (Сургут);

- «Автосургут 86» (Сургут);

- «Стройка и ремонт» (Сургут);

(изготовление различной полиграфической продукции: визитки, календари карманные, перекидные, настенные, буклеты, дисконтные карты, листовки и т.п.)

- 05/2005 г. – 04/2006 г. – Издательский дом «Премьер» (Омск);

должность: выпускающий, технический редактор, дизайн-верстка журнала «Коммерческая недвижимость в Омске»;

- 05/2006 – 08/2006 – группа изданий «Проспект-Омск» (филиал в Барнауле: журнал «Новый Адрес»);

должность: выпускающий редактор + начальник отдела дизайна и верстки.

- 08/2006 – 01/2013 – группа изданий «Проспект-Омск»;

должность: дизайнер-верстальщик.

- 09/2010 – до настоящего времени – фотограф (работа на себя): предметная съемка (для Интернет-магазинов), свадебная съемка, детские утренники и т.п., работа с моделями;

Знание программ: InDesign, Illustrator, CorelDraw, PhotoShop, Office, навыки веб-дизайна (CMS), видеомонтаж.

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+79050969403 (сот.)

E-mail: [email protected]

ICQ: 332323806