valery19_S

Валерия Серёгина valery19_S

 
25 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайнер

Знания и опыт:

·        создание дизайна сайтов, лэндингов;

·        знание графического пакета Adobe (Photoshop, Illustrator);

·        хорошее понимание основных трендов в Web-дизайне;

·        понимание принципов usability and UX-методологий;

·        внимание к деталям;

·        наличие портфолио;

·        ответственность и трудолюбие, умение выполнять задачи в срок;

Дизайн сайтаIllustratorPhotoshop
Портфолио