Веб-дизайнер
Знания и опыт:
· создание дизайна сайтов, лэндингов;
· знание графического пакета Adobe (Photoshop, Illustrator);
· хорошее понимание основных трендов в Web-дизайне;
· понимание принципов usability and UX-методологий;
· внимание к деталям;
· наличие портфолио;
· ответственность и трудолюбие, умение выполнять задачи в срок;
Портфолио
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- Логотипы108 просмотров
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