SMM специалист
Полный спектр работ по SMM:
1. Анализ рынка + анализ конкурентов
2. Контент-стратегия (написание интересных, душевных и креативных текстов под ваш проект)
3. Мобильная фотография вашего товара
4. Интерактив и проведение различных мероприятий (марафоны, конкурсы, сотрудничество с лидерами мнения).
5. Таргетированная реклама в Facebook, Instagram, ВКонтакте (имеются сертификаты)
6. Работа с сервисами массфолловинга, директ-рассылкой
7. Ежемесячная отчетность с корректировкой стратегии