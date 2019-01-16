SMM специалист

Полный спектр работ по SMM:

1. Анализ рынка + анализ конкурентов

2. Контент-стратегия (написание интересных, душевных и креативных текстов под ваш проект)

3. Мобильная фотография вашего товара

4. Интерактив и проведение различных мероприятий (марафоны, конкурсы, сотрудничество с лидерами мнения).

5. Таргетированная реклама в Facebook, Instagram, ВКонтакте (имеются сертификаты)

6. Работа с сервисами массфолловинга, директ-рассылкой

7. Ежемесячная отчетность с корректировкой стратегии