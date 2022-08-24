valeryia_melets

UX-UI Designer

Добрый день. У меня имеется художественное образование, а также большой опыт работы. Последнее место работы-российский специализированный медицинский портал. Выполняла различного рода задачи: -создание рекламных банеров -создание корпоратиыных рассылок, а также коммерческих предложений (дизайн, написание текста, сопровождение проекта на этапе верстки). -редизайн текущей версии сайта (отдельных страниц) -введение новых функций на сайт -занималась адаптивом текущей версии сайта (перерисовка под планшет и мобильный телефон). -создание интерактивных викторин для портала (от структуры до дизайна) -общение с заказчиками К сожалению, эти работы я не могу разместить в своем портфолио. Опыт работы удаленно 3 года. Полное владение пакетом Adobe, Figma.