valerykolm

Валерия valerykolm

 
40 летРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Вёрстка HTML/CSS, натяжка на движок (joomla)

Вёрстка HTML/CSS, натяжка на движок (joomla), поддержка сайтов.

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