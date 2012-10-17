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Валерия
valerykolm
valerykolm
40 лет
Россия
/
Краснодар
11 лет на
фриланс
-бирже
Была
11 лет назад
Вёрстка HTML/CSS, натяжка на движок (joomla)
Вёрстка HTML/CSS, натяжка на движок (joomla), поддержка сайтов.
HTML
CSS
Joomla
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Регион 01
102 просмотра
База "Серебрянный ключ"
103 просмотра
Образовательный центр "Свет красоты"
103 просмотра
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