valerysappa

Саппа Валерия Денисовна
Город: Харьков
Телефон: +380966006301
E-mail:[email protected]
Цель: получить удаленную работу переводчиком
Образование: студентка Харьковского национального университета им. Каразина
Дополнительное образование:
- Июль 2017 - курсы Michael Gott International school
- 2013 – 2016 -курсы английского языка “ElSol”
Профессиональные навыки:
· знание английского на уровне Proficient(C2)
· письменный и устный перевод с/на английский
· уверенный пользовательПК
· высокая скоростьпечати
Личные качества: ответственность, внимательность, исполнительность, коммуникабельность, целеустремленность,
дисциплинированность.
Хобби: спорт, чтение книг, психология, изучение иностранных языков.