valerysappa

Валерия Саппа valerysappa

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Перевод/ Переклад/ Translation

Саппа Валерия Денисовна

Город: Харьков

Телефон: +380966006301

E-mail:[email protected]

 

Цель: получить удаленную работу переводчиком

 

Образование: студентка Харьковского национального университета им. Каразина

Дополнительное образование:

-      Июль 2017 - курсы Michael Gott International school

-      2013 – 2016 -курсы английского языка “ElSol”

 

Профессиональные навыки:

·       знание английского на уровне Proficient(C2)

·       письменный и устный перевод с/на английский

·       уверенный пользовательПК

·       высокая скоростьпечати

 

Личные качества: ответственность, внимательность, исполнительность, коммуникабельность, целеустремленность,

дисциплинированность.

 

Хобби: спорт, чтение книг, психология, изучение иностранных языков.