valeryseryogina

Валерия Серёгина valeryseryogina

 
24 годаУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
QA Engineer

Ключевые навыки и знания:

  • Знание видов и уровней тестирования;
  • Знание основных техник тест-дизайна;
  • Умение вести и работать с тестовой документацией (Test Case/Checklist/ Bug Report);
  • Работа с баг-трекинговыми системами (Mantis, JIRA);
  • Понимание техник тест-дизайна;
  • Понимание цикла разработки ПО;
  • Хорошее понимание основных трендов в Web-дизайне;
  • Понимание принципов usability and UX-методологий.