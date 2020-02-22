valeryseryogina

Валерия Серёгина valeryseryoginavaleryseryogina
24 годаУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
QA Engineer
Ключевые навыки и знания:
- Знание видов и уровней тестирования;
- Знание основных техник тест-дизайна;
- Умение вести и работать с тестовой документацией (Test Case/Checklist/ Bug Report);
- Работа с баг-трекинговыми системами (Mantis, JIRA);
- Понимание техник тест-дизайна;
- Понимание цикла разработки ПО;
- Хорошее понимание основных трендов в Web-дизайне;
- Понимание принципов usability and UX-методологий.