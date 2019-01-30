valeryuskov

Разработка и продвижение сайтов, приложения - Pandaworks.ru

Здравствуйте, меня зовут Валерий. Я - генеральный директор IT-компании PandaworksНаш основной офис находится в городе Уфа, работали больше оффлайн, приняли решение выполнять онлайн-заказы, так как считаем, что наш опыт поможет вам в продвижении вашего бизнеса. Для тех, кто хочет провести личную встречу дайте нам знать, согласуем удобное для вас и нас время.

Работаем, предпочтительно, по договору с оплатой на расчетный счет, предоставляем технические и юридические гарантии на все виды выполняемых работ, однако готовы сотрудничать по правилам сервиса YouDo(сделка без риска, оплата на банковскую карту).

Моя компания состоит из двух подразделений: первое - веб-студия для работы с физическими лицами и малым бизнесом, второе - центр инновационных продуктов и IT-решений для среднего и крупного бизнеса - разработали более 200 веб-ресурсов, продвинули в ТОП Яндекс и Google более 100 сайтов и порталов.

Все работы(даже бюджетные) выполняем с нуля, не используя шаблоны, которыми пользуются большинство фрилансеров и веб-студий, поэтому можете быть уверены в том, что получите индивидуальный и уникальный продукт в рамках своего бюджета. Располагаем огромным арсеналом платного софта для разработки, SEO-оптимизации и автоматизации вашего бизнеса, который используем для технических(поисковых) аудитов веб-ресурсов и конкурентной разведки.

Все беспокоящие и интересующие вас моменты четко пропишем в договоре.

В примерах работ показаны КЕЙСЫ в разных нишах, полное портфолио работ предоставим по запросу.

На коммерческие предложения и контактный номер отвечает мой теска, руководитель проектного отдела, который имеет огромный опыт работы в веб-разработке, рекламе множества бизнесов, маркетинге в интернете, seo-продвижении и управлении командой квалифицированных специалистов.

С нами ваш бизнес начнет процветать!

Landing Page (эконом) - от 20 000 р.Landing Page (стандарт) - от 30 000 р.

Landing Page (премиум) - от 50 000 р.

Сайт под ключ (эконом) - от 30 000 р.

Сайт под ключ (стандарт) - от 60 000 р.

Сайт под ключ (премиум) - от 100 000 р.

Интернет-магазин (эконом) - от 50 000 р.

Интернет-магазин (стандарт) - от 100 000 р.

Интернет-магазин (премиум) - от 200 000 р.

SEO-продвижение - от 25 000 р. в месяц

Настройка контекстной рекламы - от 12 000 р.