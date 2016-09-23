Итак, парень крут, проявил свои навыки дизайна на 100% и сделал как надо, пилили баннер 2 дня, срок он такой и обещал, заплатил сверху, т.к человек не стал возмущаться и слушал что я говорю, после всех доработок, мы нашли компромисс. Что то подсказывал я, что то он делал от себя. Приду ли я еще? Конечно, 100%!!!