validacc

Бобров Сергей validacc

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Одностраничник с личным кабинетом и админкой.

    Одностраничный сайт, с регистрацией и личным кабинетом. Админкой для администратора и онлайн чатом. Автоматическая и прямая система оплаты на кошельки яндекс и киви. Пример: http://o2proxy.com/ru/ Всё довольно ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отредактировать сайт

    Сайт: Prodez196.ruНазвание фирмы: PRODEZ96Сайты которые нравятся: Екб-сэс.рф ; урал-сэс.рфЦвета которые нравятся: Белый,зелёный, синий. :Желательно тёплые тона (не яркие)Чем проще, тем лучше.Отредактировать 2-3-4-5 блоки. Картинки, стрелки, рамки, что бы приятно было смотреть.Кнопку (вызов специалиста) привязанная к ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отредактировать сайт

    Здравствуйте друзья у меня есть сайт, делали давно, говорит создатель на денвере. Сайт: http://prodez196.ru/ Нужно его отредактировать, 2,3,4 блок, в них надо отредактировать картинки. Подключить Кнопку (вызов специалиста) привязанная к номеру 89********** Тот кто ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер

    $8

    ValidAcc.pw сайт Размеры 468*60 + 728*90 Вся информация в ЛС

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Баннер
Интересный проект, все замечания строго по существу, человек знал, чего хочет, а не требовал бездумно передвигать пиксели по экрану :)
Итак, парень крут, проявил свои навыки дизайна на 100% и сделал как надо, пилили баннер 2 дня, срок он такой и обещал, заплатил сверху, т.к человек не стал возмущаться и слушал что я говорю, после всех доработок, мы нашли компромисс. Что то подсказывал я, что то он делал от себя. Приду ли я еще? Конечно, 100%!!!
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