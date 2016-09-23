-Гиф баннер в двух размерах (пример - crymore.biz, validacc.pw)
- Баннеры9 заявокЗакрыт8 лет назад
Одностраничный сайт, с регистрацией и личным кабинетом. Админкой для администратора и онлайн чатом. Автоматическая и прямая система оплаты на кошельки яндекс и киви. Пример: http://o2proxy.com/ru/ Всё довольно ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт: Prodez196.ruНазвание фирмы: PRODEZ96Сайты которые нравятся: Екб-сэс.рф ; урал-сэс.рфЦвета которые нравятся: Белый,зелёный, синий. :Желательно тёплые тона (не яркие)Чем проще, тем лучше.Отредактировать 2-3-4-5 блоки. Картинки, стрелки, рамки, что бы приятно было смотреть.Кнопку (вызов специалиста) привязанная к ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте друзья у меня есть сайт, делали давно, говорит создатель на денвере. Сайт: http://prodez196.ru/ Нужно его отредактировать, 2,3,4 блок, в них надо отредактировать картинки. Подключить Кнопку (вызов специалиста) привязанная к номеру 89********** Тот кто ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $8
ValidAcc.pw сайт Размеры 468*60 + 728*90 Вся информация в ЛСБаннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад