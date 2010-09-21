valkovaKseniya

Ксения Валькова valkovaKseniyavalkovaKseniya
35 летРоссия/Псков
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Предлагаю Вам свои услуги: написание статей практически любой тематики, написание рекламных статей (копирайтинг), рерайт.
Качества, которыми я обладаю:
- возможность выхода в интернет;
- знание русского языка на "отлично";
- компетентность во многих областях;
- умение быстро принимать решение и нести ответственность;
- умение ориентироваться в системах управления интернет ресурсов.
Действие аккаунта приостановлено!