valkovaKseniya

Ксения Валькова valkovaKseniya

 
35 летРоссия/Псков
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Предлагаю Вам свои услуги: написание статей практически любой тематики, написание рекламных статей (копирайтинг), рерайт.

Качества, которыми я обладаю:

- возможность выхода в интернет;

- знание русского языка на "отлично";

- компетентность во многих областях;

- умение быстро принимать решение и нести ответственность;

- умение ориентироваться в системах управления интернет ресурсов.

Написание статей