valkyrie-709

Навыки
HTML; CSS; Верстка; Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; Adobe Muse; Adobe XD; Figma; AngularJS; MongoDB; ExpressJS; Node.js; MEAN-stack; JavaScript; HTML5; CSS3; PHP; SQL; MySQL; NoSQL; Sass; Less; Кроссбраузерная верстка; Gulp; Material Design; Angular Material
Опыт работы
Энергоресурс, ООО
Саратов
Декабрь 2016 — Июнь 2017 7 месяцев
Менеджер по работе с клиентами
Консультация клиентов, подбор оборудования, решение сложных технических вопросов, продажа оборудования, поиск новых клиентов, холодный и гроячий обзвон ведение заказа до момента реализации
Энгельсский технологический институт
Энгельс, techn.sstu.ru
Октябрь 2015 — Январь 2017 1 год 4 месяца
Лаборант
Проведение лабораторных работ, научных исследований и экспериментов, контроль соблюдения требований техники безопасности
Салон красоты "Амина"
Саратов
Февраль 2014 — Ноябрь 2014 10 месяцев
Индивидуальный предприниматель
Образование
Кандидат наук
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Саратов
2020
Химия, Химическая технология высокомолекулярных соединений (инженер)
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Саратов
2016
Химическая технология высокомолекулярных соединений и полимерных материалов
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Саратов
2014
Технология переработки пластических масс и эластомеров (инженер)
Повышение квалификации, курсы
ЭТИ филиал СГТУ им. Гагарина Ю.А.
2014
Английский язык. Курс разговорного языка для общения в зарубежной поездке.
ЭТИ филиал СГТУ им. Гагарина Ю.А.
2014
Английский язык. Деловое общение.
ЭТИ филиал СГТУ им. Гагарина Ю.А.
2014
Английский язык. Профессионально-ориентированное общение.
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной
Английский — могу проходить интервью