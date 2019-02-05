valkyrie-709

Ринат Москвин valkyrie-709

 
32 годаРоссия/Саратов
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Angular / React / FontEnd Develoer

Навыки

HTML; CSS; Верстка; Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; Adobe Muse; Adobe XD; Figma; AngularJS; MongoDB; ExpressJS; Node.js; MEAN-stack; JavaScript; HTML5; CSS3; PHP; SQL; MySQL; NoSQL; Sass; Less; Кроссбраузерная верстка; Gulp; Material Design; Angular Material

Опыт работы

Энергоресурс, ООО

Саратов

Декабрь 2016 — Июнь 2017 7 месяцев

Менеджер по работе с клиентами

Консультация клиентов, подбор оборудования, решение сложных технических вопросов, продажа оборудования, поиск новых клиентов, холодный и гроячий обзвон ведение заказа до момента реализации

Энгельсский технологический институт

Энгельс, techn.sstu.ru

Октябрь 2015 — Январь 2017 1 год 4 месяца

Лаборант

Проведение лабораторных работ, научных исследований и экспериментов, контроль соблюдения требований техники безопасности

Салон красоты "Амина"

Саратов

Февраль 2014 — Ноябрь 2014 10 месяцев

Индивидуальный предприниматель

Образование

Кандидат наук

Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Саратов

2020

Химия, Химическая технология высокомолекулярных соединений (инженер)

Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Саратов

2016

Химическая технология высокомолекулярных соединений и полимерных материалов

Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Саратов

2014

Технология переработки пластических масс и эластомеров (инженер)

Повышение квалификации, курсы

ЭТИ филиал СГТУ им. Гагарина Ю.А.

2014

Английский язык. Курс разговорного языка для общения в зарубежной поездке.

ЭТИ филиал СГТУ им. Гагарина Ю.А.

2014

Английский язык. Деловое общение.

ЭТИ филиал СГТУ им. Гагарина Ю.А.

2014

Английский язык. Профессионально-ориентированное общение.

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — родной

Английский — могу проходить интервью

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