🧡 Web дизайн который приятно вас удивит: ui/ux, сайты, лендинги, интернет-магазин

🙋‍♀️ Привет!

Меня зовут Валерия)

Я из Беларуси и живу в Минске!

Мне 36 лет и я с удовольствием посвящаю свою жизнь волшебной работе под названием дизайн, делая бизнес моих клиентов лучше и прибыльнее.

🦄 Для тех кто ценит честность, качество и пунктуальность)

К каждому проекту я отношусь со всей серьёзностью и душой.

Я человек ответственный и пунктуальный. Не пропадаю и решаю все вопросы в срок.

Буду рада помочь сделать вам крутой и классный сайт, визитки, баннеры.

💞 Что я могу сделать для Вас?

▪ Дизайн сайтов: Лендинг, сайт-визитка, многостраничный сайт, интернет-магазин;

▪ Редизайн устаревшего сайта;

▪ Разработка прототипа под будущий сайт;

▪ Адаптивы для сайта под разные устройства;

▪ Создание сайта под ключ на конструкторе Tilda;

▪ Создание карточек для социальных сетей;

▪ Обработка фотографий, замена фона;

▪ Визитки, баннеры, иконки, логотипы.

🛠 Инструменты для работы

✔ Figma — все что связано с веб-дизайном делаю в этой программе. В работе использую компоненты, автолейауты, варианты. Стараюсь сделать жизнь верстальщиков проще

и солнечнее.

✔ Photoshop — обработка фотографий, работа с тенями, масками, отрисовка пером.

🤝 Как я работаю

▪ Работаю по минимальной предоплате, в случае если мой дизайн не устраивает возвращаю предоплату;

▪ Все правки, которые возникают в процессе работы и после нее, оперативно устраняются и без дополнительной оплаты;

▪ Доработки которых не было в ТЗ, оплачиваются отдельно.

🌼 Бонусы и скидки

▪ Для постоянных заказчиков скидка 20%;

▪ Favicon в подарок;

▪ Для сайтов созданных на конструкторе Tilda - в подарок минимальная настройка SEO.

💛 Мои работы

Работы можно посмотреть на моем профиле Behance.net https://www.behance.net/6f4a4093

📞 Свяжитесь со мной удобным для вас способом

📧 [email protected]

☎ +375 44 567 08 65

📱 valleria_1247 (Instagram)

📱 https://t.me/Valleria1247 (Telegram)

💰 Способы оплаты

Visa / MasterCard