Валерия valleria1247valleria1247
🙋♀️ Привет!
Меня зовут Валерия)
Я из Беларуси и живу в Минске!
Мне 36 лет и я с удовольствием посвящаю свою жизнь волшебной работе под названием дизайн, делая бизнес моих клиентов лучше и прибыльнее.
🦄 Для тех кто ценит честность, качество и пунктуальность)
К каждому проекту я отношусь со всей серьёзностью и душой.
Я человек ответственный и пунктуальный. Не пропадаю и решаю все вопросы в срок.
Буду рада помочь сделать вам крутой и классный сайт, визитки, баннеры.
💞 Что я могу сделать для Вас?
▪ Дизайн сайтов: Лендинг, сайт-визитка, многостраничный сайт, интернет-магазин;
▪ Редизайн устаревшего сайта;
▪ Разработка прототипа под будущий сайт;
▪ Адаптивы для сайта под разные устройства;
▪ Создание сайта под ключ на конструкторе Tilda;
▪ Создание карточек для социальных сетей;
▪ Обработка фотографий, замена фона;
▪ Визитки, баннеры, иконки, логотипы.
🛠 Инструменты для работы
✔ Figma — все что связано с веб-дизайном делаю в этой программе. В работе использую компоненты, автолейауты, варианты. Стараюсь сделать жизнь верстальщиков проще
и солнечнее.
✔ Photoshop — обработка фотографий, работа с тенями, масками, отрисовка пером.
🤝 Как я работаю
▪ Работаю по минимальной предоплате, в случае если мой дизайн не устраивает возвращаю предоплату;
▪ Все правки, которые возникают в процессе работы и после нее, оперативно устраняются и без дополнительной оплаты;
▪ Доработки которых не было в ТЗ, оплачиваются отдельно.
🌼 Бонусы и скидки
▪ Для постоянных заказчиков скидка 20%;
▪ Favicon в подарок;
▪ Для сайтов созданных на конструкторе Tilda - в подарок минимальная настройка SEO.
💛 Мои работы
Работы можно посмотреть на моем профиле Behance.net https://www.behance.net/6f4a4093
📞 Свяжитесь со мной удобным для вас способом
☎ +375 44 567 08 65
📱 valleria_1247 (Instagram)
📱 https://t.me/Valleria1247 (Telegram)
💰 Способы оплаты
Visa / MasterCard