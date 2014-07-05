Выполняю весь комплект чертежей генерального плана

Образование:

1999-2003 гг. Гомельский государственный дорожно-строительный техникум, квалификация: техник-архитектор, диплом с отличием;

2003-2008 гг. Белорусский государственный технологический университет, квалификация: инженер садово-паркового строительства, диплом.

2008 г. Республиканский конкурс научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь, научная работа на тему «Особенности организации ландшафтно-рекреационных территорий городов», 2 категория.

2008 г. lll республиканский конкурс дипломных проектов выпускников архитектурных школ Республики Беларусь, тема проекта «Проект организации ландшафтно-прогулочной зоны Лошицкой водно-зеленой системы», диплом lll степени в номинации «Архитектурный и ландшафтный дизайн, интерьер».

2009 г. Архитектурный конкурс, организованный при посольстве Федеративной Республики Германия в Минске, тема проекта «Ландшафтная реконструкция сада Костёла Пресвятой Троицы (Святого Роха) в городе Минск», диплом l степени.

2013 г. Открытый международный архитектурный конкурс проектов обустройства родников «Завокзалье: Гришкинские родники», г.Саратов. Ди-плом II степени.

Опыт работы:

2006-2014 гг. разработка и частично реализация проектов малых садов, ландшафтный дизайн частных участков.

2008-2010 гг. ДРУП «Инжстройкон», инженер благоустройства, ландшафтный архитектор.

2008-2014 гг. УП "Департамент внешних связей Белорусского экзархата". Отдел комплексного проектирования (ныне ЧПУП «ПМ архитектора Лукъянчика Н.Н.»), проектирование комплектов ГП.

2010-2014 гг. ЧПУП «Проектив», архитектор генеральных планов и благоустройства I кат.