valnuz

Билан Алексей valnuz

 
40 летУкраина/Николаев
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
aleksei88
Алексей 
35 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
51 отзыв(-6)
$15
10 баллов
7 лет назад
Удалить вредоносный код со страниц сайта
Все хорошо, всегда на связи, нормальное общение, оплата сразу, рекомендую!
Очень быстрое выполнение заказа, советы по устранению слабых мест в защите. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
bimm
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Наполнить сайт на площадке prom.ua
С Алексеем легко и приятно работать. Хороший заказчик. Рекомендую.
Разобрался со спецификой товара, сделал все качественно.
Ответный отзыв
Booggy
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Наполнение интернет-магазина на WP
Отличный заказчик. Понятно и четко ставит задачи, оплачивает работу без задержек. Мои наилучшие рекомендации!
Очень быстро приступил к работе и завершил в срок. Замечаний нет, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Tanya_
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Нужна консультация по SEO и продвижению в Adwords
Спасибо большое Алексею за сотрудничество и опыт в новой тематике. Как заказчика конечно же рекомендую.
Работа выполнена качественно, в оговоренные сроки и с высоким профессионализмом. Рекомендую Татьяну к сотрудничеству.
Ответный отзыв
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
6 баллов
10 лет назад
Приватный проект для Анатолия Паламарчука
Приятно было работать
Работа выполнена в срок и соответствует всем требованиям.
Ответный отзыв