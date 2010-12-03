Есть магазин partizan-arsenal.prom.ua, 600+ отзывов, 400+ позицийСтоит задача увеличить количество заявок/звонков от интернет магазина на пром.юа.ПервоеНужно оптимизировать товары на сайте для лучшей выдачи на портале - прописать ключевые слова, по необходимости поменять заголовки, фото, описаниеВтороеНужно ...
- $100Интернет-магазины6 заявокЗакрытгод назад
Нужно сделать редизайн сайта safecity.in.ua. Тема для WP перестала обновляться в 2015 году и некоторые функции уже не реализуются через панель wp. И в общем сайт смотрится устаревшим и не оптимизированным для мобильных устройств. Нужен ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте в страницы внедрены вредоносные коды. Необходимо почистить страницы от заражения, определить где уязвимость и устранить ее. [url=https://rescan.pro/result.php?97550d6719ad5ddfcaf3d0830a3e3884]отчет о заражении[/url]Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется внести около 130 позиций на сайт. Источник иерархии категорий, описаний и характеристик - другой сайт и прайс в xls. Требуется, чтобы все позиции в одной категории имели одинаковую структуру таблицы с характеристиками. Пример внесенного товара ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всего около 150 позиций. Информация (картинки и описание) и иерархия товаров берется с сайта partizan.ua (не все разделы). Предлагайте цену за размещение 1 товара.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужна консультация по продвижению, аудит и разработка стратегии продвижения сайта. Необходимо фактическое увеличение клиентов. Есть adwords реклама, но нет ощутимого эффекта от нее. Подробности в ЛС. В заявке просьба указать стоимость консультации, аудита и т.д.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Существующий сайт на HTML/CSS перенести на купленный Wordpress шаблон с сохранением стилей и структуры. сайт http://safecity.in.ua шаблон http://themeforest.net/item/infocus-powerful-professional-wordpress-theme/85486?WT.ac=solid_search_item&WT.seg_1=solid_search_item&WT.z_author=WebtreatsСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется толковое и эффективное наполнение сайта текстом нужной тематики с оптимизацией под список ключевых слов. (около 100 запросов). Предложение по перелинковке страниц. Тематика - грузовые перевозки.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Просьба создать сайт-визитку морского агентства на русском и на английском.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется нарисовать логотип компании - судового агентства (Shipping agency) Название "Никмара" (Nikmara) Нужно два варианта - английский и русский, желательно ассоциирующихся с морской темой. СпасибоЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад