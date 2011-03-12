Выполню БЕСПЛАТНО Ваш проект (чертеж, рисунок, наброски) в 3D,
то есть предоставлю фото того как проект будет выглядеть в итоге,
так называемая 3D визуализация.
Почему бесплатно: недавно закончил обучение и нужны работы
для портфолио. Но не откажусь от благодарности. :)
Для заказа визуализации в ИДЕАЛЬНОЙ ситуации нужно:
- план дома (желательно в AutoCad)
- схема расстановки оборудования (телевизор, освещение и тд.)
- пример светильников
- развертки по стенам (то есть что на какой стене, грубо говоря)
- примеры необходимой мебели, а также желаемый цвет. Напольное покрытие и его желаемый цвет
- цвет стен, профили карнизов и т.п.
пример: http://d-e-s-i-g-n.ru/wp-content/uploads/2011/03/15.jpg
http://d-e-s-i-g-n.ru/wp-content/uploads/2011/05/0123.jpg
http://d-e-s-i-g-n.ru/wp-content/uploads/2011/03/12.jpg
Или просто объясните, что бы вы хотели увидеть удобным для Вас способом.
Связь: любым удобным способом.