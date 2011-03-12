3D визуализация интерьера и экстерьера в 3DS Max

Выполню БЕСПЛАТНО Ваш проект (чертеж, рисунок, наброски) в 3D,

то есть предоставлю фото того как проект будет выглядеть в итоге,

так называемая 3D визуализация.

Почему бесплатно: недавно закончил обучение и нужны работы

для портфолио. Но не откажусь от благодарности. :)

Для заказа визуализации в ИДЕАЛЬНОЙ ситуации нужно:

- план дома (желательно в AutoCad)

- схема расстановки оборудования (телевизор, освещение и тд.)

- пример светильников

- развертки по стенам (то есть что на какой стене, грубо говоря)

- примеры необходимой мебели, а также желаемый цвет. Напольное покрытие и его желаемый цвет

- цвет стен, профили карнизов и т.п.

пример: http://d-e-s-i-g-n.ru/wp-content/uploads/2011/03/15.jpg

http://d-e-s-i-g-n.ru/wp-content/uploads/2011/05/0123.jpg

http://d-e-s-i-g-n.ru/wp-content/uploads/2011/03/12.jpg

Или просто объясните, что бы вы хотели увидеть удобным для Вас способом.

Связь: любым удобным способом.