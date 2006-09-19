Имеется база данных музыкальных (лицензионных!) дисков в MySQL, около 1500 дисков всех возможных жанров и направлений от классической музыки до панка, включая хэви-металл, хауз и хип-хоп, рэп и советскую эстраду. НУЖНО: 1. Каталог этих самых дисков на ...