Требуется качественный дизайн полиграфии компакт-дисков. НЕ пиратка - оформление ожидаем соответствующее. Портфолио для рассмотрения заявки – обязательно! Проживание в Москве – приветствуется. Предложения шлите на e-mail: valpro()list.ru
- Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется качественный дизайн полиграфии компакт-дисков. Ценим - умелую работу со шрифтами и классический подход. Портфолио для рассмотрения заявки – обязательно! Проживание в Москве – приветствуется. Предложения шлите на e-mail: valpro()list.ruВерстка полиграфии23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Музыкальной компании требуется дизайнер, способный красиво оформлять компакт-диски. Работы много. Портфолио обязательно. Проживание в Москве (в Подмосковье) необходимо. Предложения просьба присылать на e-mail: valpro()list.ruВерстка полиграфии16 заявокЗакрыт16 лет назад
Периодически нужны рекламные flash-ролики для сайта. Размер 560х300, длительность 20-30 сек., срок 3-4 дня. Готовы платить до 2000 руб за каждый ролик. Предоставляем материалы: фотографии и слоганы - сценарий за разработчиком. Для рассмотрения заявки - ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен дизайн-макет обложки компакт-диска, общий для серии дисков детских сказок. Иллюстратор у нас есть. Обязательное требование: профессиональный опыт работы в детской теме, соответствующее креативное мышление. Город: Москва Оплата по договоренности. С вопросами звонить: 203-63-62 или 203-66-16 (в обоих ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Имеется база данных музыкальных (лицензионных!) дисков в MySQL, около 1500 дисков всех возможных жанров и направлений от классической музыки до панка, включая хэви-металл, хауз и хип-хоп, рэп и советскую эстраду. НУЖНО: 1. Каталог этих самых дисков на ...Веб-программирование33 заявкиЗакрыт17 лет назад