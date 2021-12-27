valteleguzova

Веб-дизайнер

Занимаюсь созданием лендингов, презентаций и оформлением сообществ в социальных сетях.О себе: я начинающий специалист, прохожу обучение с 27.12.2021г. по настоящее время.

Много совершенствуюсь, не останавливаюсь на достигнутом уровне. В дизайне использую как минималистичность, так и молодежные тренды. Готова приступить к обсуждению проектов в ближайшее время.Ссылка на портфолио: https://kwork.ru/user/valetta77vk https://vk.com/id393840656