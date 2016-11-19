Берусь за ваши заказы качественно и ответственно!

Знание HTML5/CSS3

Делаю семантическую верстку

Написание jQuery скриптов для вашего сайта

Работа и настройка готовых скриптов(плагинов) jQuery

Работа с bootstrap 3/4(alpha)

Адаптивная верстка с использованием media запросов

Умение верстать по сетке

Знание Photoshop

Понимание модульной верстки, по методологии БЭМ-нейминг

Использование препроцессора SASS

Осуществляю сборку и оптимизацию проекта через GULP

Работа с API картами Yandex, Google, 2GIS

Около года, работал в студии по созданию сайтов, сейчас решил попробовать себя в качестве фрилансера.