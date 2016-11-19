Берусь за ваши заказы качественно и ответственно!
- Знание HTML5/CSS3
- Делаю семантическую верстку
- Написание jQuery скриптов для вашего сайта
- Работа и настройка готовых скриптов(плагинов) jQuery
- Работа с bootstrap 3/4(alpha)
- Адаптивная верстка с использованием media запросов
- Умение верстать по сетке
- Знание Photoshop
- Понимание модульной верстки, по методологии БЭМ-нейминг
- Использование препроцессора SASS
- Осуществляю сборку и оптимизацию проекта через GULP
- Работа с API картами Yandex, Google, 2GIS
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