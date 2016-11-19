valtersky

Руслан valtersky

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Берусь за ваши заказы качественно и ответственно!
  • Знание HTML5/CSS3
  • Делаю семантическую верстку
  • Написание jQuery скриптов для вашего сайта
  • Работа и настройка готовых скриптов(плагинов) jQuery
  • Работа с bootstrap 3/4(alpha)
  • Адаптивная верстка с использованием media запросов
  • Умение верстать по сетке
  • Знание Photoshop
  • Понимание модульной верстки, по методологии БЭМ-нейминг
  • Использование препроцессора SASS
  • Осуществляю сборку и оптимизацию проекта через GULP
  • Работа с API картами Yandex, Google, 2GIS
Около года, работал в студии по созданию сайтов, сейчас решил попробовать себя в качестве фрилансера.