valutaroad

Привет, меня зовут Валюта и я умею писать🙋‍♀
Хто я?路♀ Или коротко обо мне и моем профиле
Привет, меня зовут Валюта и я умею писать♀
Два года подряд я работала в разных интернет-магазинах и кафе контент-менеджером. Писала посты для личного профиля мамочки- бизнесвумен, оформляла фотоконтент, общалась с клиентами, но потом я выпала из этой сферы по двум причинам: коронавирус裂 и декрет擄
Сегодня же у меня есть бешеное желание и ресурс работать и развиваться!
С радостью беру как одноразовые заказы так и на долговременной основе.
Стань моим первым заказчиком, открой молодой маме путь во фриланс!