valutaroad

Привет, меня зовут Валюта и я умею писать🙋‍♀

Хто я?路‍♀ Или коротко обо мне и моем профиле

Привет, меня зовут Валюта и я умею писать‍♀

Два года подряд я работала в разных интернет-магазинах и кафе контент-менеджером. Писала посты для личного профиля мамочки- бизнесвумен, оформляла фотоконтент, общалась с клиентами, но потом я выпала из этой сферы по двум причинам: коронавирус裂 и декрет擄

Сегодня же у меня есть бешеное желание и ресурс работать и развиваться!

С радостью беру как одноразовые заказы так и на долговременной основе.

Стань моим первым заказчиком, открой молодой маме путь во фриланс!