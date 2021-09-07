valyfomo_08

Я начинающий технический специалист онлайн-школы. Мой сайт-визитка: https://valyfomo.ru/

Профессиональные навыки:Ø создание сайта на базе Tilda.cc;Ø проведение вебинаров на базе Bizon365;Ø интеграция различных сервисов в Bizon365;Ø запуск воронки через BotHelp;Ø грамотное и бесперебойное проведение трансляций;Ø работа с SMS-рассылками и автозвонками;Ø создание и настройка аккаунта на GetCourse;Ø работа с платформой GetCourse;Ø создание и регистрация доменной почтыØ умение принимать решения, работать в стрессовых условиях;Ø умение работать в коллективе Личные качества:Ø самостоятельность;Ø ответственность;Ø коммуникабельность;Ø пунктуальность;Ø быстрая обучаемость