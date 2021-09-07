valyfomo_08

Валерия Фоменко valyfomo_08

 
26 летРоссия/Нижневартовск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Я начинающий технический специалист онлайн-школы. Мой сайт-визитка: https://valyfomo.ru/

Профессиональные навыки:Ø  создание сайта на базе Tilda.cc;Ø  проведение вебинаров на базе Bizon365;Ø  интеграция различных сервисов в Bizon365;Ø  запуск воронки через BotHelp;Ø  грамотное и бесперебойное проведение трансляций;Ø  работа с SMS-рассылками и автозвонками;Ø  создание и настройка аккаунта на GetCourse;Ø  работа с платформой GetCourse;Ø  создание и регистрация доменной почтыØ  умение принимать решения, работать в стрессовых условиях;Ø  умение работать в коллективе Личные качества:Ø  самостоятельность;Ø  ответственность;Ø  коммуникабельность;Ø  пунктуальность;Ø  быстрая обучаемость