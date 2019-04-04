vam59

Вениамин vam59

 
64 годаРоссия/Челябинск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Всё только начинается

Мисюрин Вениамин Александрович

Дата рождения: 01.11.1959

Образование: среднее.

Проживание: Челябинск.

Ищу удаленную работу.

ПК и стабильный интернет в наличии.

О себе:

  • уверенный пользователь ПК и интернета
  • ключевые навыки: Microsoft Office, HTML
  • отличное знание русского языка, грамотность
  • английский со словарём
  • ответственность, пунктуальность, креативность, честность, порядочность
  • высокая обучаемость
Есть небольшой опыт:

  • наполнения сайта текстом и графикой
  • написание простых текстов для сайта
  • поиск необходимой информации в интернете
  • создания сайтов в программе Dreamweaver
  • работал с программой Adobe Photoshop
HTMLТексты для сайтаPhotoshop