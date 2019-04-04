Всё только начинается
Мисюрин Вениамин Александрович
Дата рождения: 01.11.1959
Образование: среднее.
Проживание: Челябинск.
Ищу удаленную работу.
ПК и стабильный интернет в наличии.
О себе:
- уверенный пользователь ПК и интернета
- ключевые навыки: Microsoft Office, HTML
- отличное знание русского языка, грамотность
- английский со словарём
- ответственность, пунктуальность, креативность, честность, порядочность
- высокая обучаемость
- наполнения сайта текстом и графикой
- написание простых текстов для сайта
- поиск необходимой информации в интернете
- создания сайтов в программе Dreamweaver
- работал с программой Adobe Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!