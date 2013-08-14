vamp_irka

Ирина Парута vamp_irka

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Kadilak
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Статьи на женскую тематику
Работаю с Ириной уже месяц. За это время, Ирина написала почти 200 статей. Работа сдается вовремя, уникальность текстов почти всегда 100%. Тексты качественные, читабельные и грамотно написанные. Я очень доволен сотрудничеством и рекомендую Ирину как отличного копирайтера и просто хорошего человека!
Сергей - это заказчик, с которым действительно приятно работать. Всегда был на связи, четко излагал требования, всегда шел на встречу и своевременно оплачивал работу. Я очень довольна сотрудничеством и рекомендую Сергея как надежного и приятного в общении заказчика!
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