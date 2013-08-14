Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
Работаю с Ириной уже месяц. За это время, Ирина написала почти 200 статей. Работа сдается вовремя, уникальность текстов почти всегда 100%. Тексты качественные, читабельные и грамотно написанные. Я очень доволен сотрудничеством и рекомендую Ирину как отличного копирайтера и просто хорошего человека!
Ответный отзыв
Сергей - это заказчик, с которым действительно приятно работать. Всегда был на связи, четко излагал требования, всегда шел на встречу и своевременно оплачивал работу. Я очень довольна сотрудничеством и рекомендую Сергея как надежного и приятного в общении заказчика!