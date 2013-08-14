Работаю с Ириной уже месяц. За это время, Ирина написала почти 200 статей. Работа сдается вовремя, уникальность текстов почти всегда 100%. Тексты качественные, читабельные и грамотно написанные. Я очень доволен сотрудничеством и рекомендую Ирину как отличного копирайтера и просто хорошего человека!