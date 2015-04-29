Сделаю все быстро и качественно. Собственно как вы и хотели бы)

Здравствуйте ув. Заказчик!

Предлагаю свои услуги:

• Обработка фотографий (обтравка, ретушь, цветокоррекция, замена цвета, текста, ресайз, и пр.).

• Отрисовка логотипов, элементов, схем, таблиц и др.

• Внесение изменений, JPG (ресайз, правки в тексте, замена фото).

Качественно и в срок.

Буду рад сотрудничеству!