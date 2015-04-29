Сделаю все быстро и качественно. Собственно как вы и хотели бы)
Здравствуйте ув. Заказчик!
Предлагаю свои услуги:
• Обработка фотографий (обтравка, ретушь, цветокоррекция, замена цвета, текста, ресайз, и пр.).
• Отрисовка логотипов, элементов, схем, таблиц и др.
• Внесение изменений, JPG (ресайз, правки в тексте, замена фото).
Качественно и в срок.
Буду рад сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Обработка фотографий
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$5/час
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Озвучивание
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$5/час
от $5от 3 часов
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