vancent

Иван vancent

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Сделаю все быстро и качественно. Собственно как вы и хотели бы)

Здравствуйте ув. Заказчик! 

Предлагаю свои услуги:

• Обработка фотографий (обтравка, ретушь, цветокоррекция, замена цвета, текста, ресайз, и пр.).

• Отрисовка логотипов, элементов, схем, таблиц и др.

• Внесение изменений, JPG (ресайз, правки в тексте, замена фото).

Качественно и в срок.

Буду рад сотрудничеству!

Обработка фотографий
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$5/час
от $1от 1 часа
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Озвучивание
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$5/час
от $5от 3 часов
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