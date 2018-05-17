vandermord

Являюсь студентом Лапландского профессионального колледжа (LAO/REDU) в г. Рованиеми, Финляндия. Специализация: бухгалтерия, отчетность и любые операции связанные с этим (liiketalouden perustutkinto, talous- ja toimistopalvelujen osaamisala). Выпуск в июне 2018.

Полученное образование: 2 средних полных образования (1.МБОУ СОШ №4 г. Полярные Зори, Мурманская область, 2. Гимназия г. Салла, Финляндия (Sallan lukio)).

Языковые навыки: русский - родной, английский - свободный, финский - разговорный.

На сайте зарегистрировался для подработки в свободное время. Особых навыков не имею, поэтому на большие суммы не претендую. Но хорошо знаком с работой в ворде, экселе и тд., поэтому с удовольствием готов попробовать свои силы в работе, связанной с этим. Грамотная русская речь, желание работать и ответственное отношение к работе гарантировано.