Системный аналитик
Анализ юзабилити сайтов: эсплуатационные характеристики, контент, навигация, соответствие дизайна интерфейса ключевым задачам сайта, результат – отчет с описанием проблем и рекомендаций по оптимизации – от 9 000 р.
Разработка прототипов интерфейсов (Axure).
Разработка ТЗ и концептуальных моделей сайтов и веб-приложений.
Работаю по предоплате.
Особые условия для проектов, имеющих четкую социальную направленность.
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Портфолио
- Презентация плана развития ИТ-инфраструктуры152 просмотра
- Анализ юзабилити портала (биржа ремонтных услуг)193 просмотра
- Анализ юзабилити портала (биржа ремонтных услуг)179 просмотров
- Анализ юзабилити интернет-магазина205 просмотров
Тестирование сайтов
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