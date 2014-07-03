vanflinta

Ольга vanflinta

 
43 годаРоссия/Челябинск
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Системный аналитик

Анализ юзабилити сайтов: эсплуатационные характеристики, контент, навигация, соответствие дизайна интерфейса ключевым задачам сайта, результат – отчет с описанием проблем и рекомендаций по оптимизации – от 9 000 р.

Разработка прототипов интерфейсов (Axure).

Разработка ТЗ и концептуальных моделей сайтов и веб-приложений.

Работаю по предоплате.

Особые условия для проектов, имеющих четкую социальную направленность.

Тестирование сайтов
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