vangerdrome

Антон vangerdrome

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
SEO

Двигаю сайты ссылками, статьями, обзорами.

Так же есть некоторые свои базы жирных площадок, на которых можно размещать материалы.

Провожу аудит сайтов.

Предлагаю стратегию продвижения.

Сейчас работаю с биржами ссылок.

Я отличаюсь от студий и других фрилансеров тем, что не бросаюсь на сомнительные проекты в погоне за прибылью. Я педантичен и обстоятелен. Я предлагаю только те методы продвижения, которые работают на текущий момент времени.

Связь:

аська - 566748853

скайп - vangerdrome