SEO
Двигаю сайты ссылками, статьями, обзорами.
Так же есть некоторые свои базы жирных площадок, на которых можно размещать материалы.
Провожу аудит сайтов.
Предлагаю стратегию продвижения.
Сейчас работаю с биржами ссылок.
Я отличаюсь от студий и других фрилансеров тем, что не бросаюсь на сомнительные проекты в погоне за прибылью. Я педантичен и обстоятелен. Я предлагаю только те методы продвижения, которые работают на текущий момент времени.
Связь:
аська - 566748853
скайп - vangerdrome
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