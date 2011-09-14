SEO

Двигаю сайты ссылками, статьями, обзорами.

Так же есть некоторые свои базы жирных площадок, на которых можно размещать материалы.

Провожу аудит сайтов.

Предлагаю стратегию продвижения.

Сейчас работаю с биржами ссылок.

Я отличаюсь от студий и других фрилансеров тем, что не бросаюсь на сомнительные проекты в погоне за прибылью. Я педантичен и обстоятелен. Я предлагаю только те методы продвижения, которые работают на текущий момент времени.

Связь:

аська - 566748853

скайп - vangerdrome