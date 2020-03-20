Привет!

Я люблю эту жизнь и живу в кайф!)

Я веб-дизайнер и графический дизайнер. Я человек, который берет ответственность за свою жизнь и иду к своим целям.

Я могу сделать красивый дизайн сайта, логотип, векторные изображения,

мобильные приложения, визитки, баннеры, обложки, фирменный стиль и т.п.

Также имеется команда, которая готова сделать для вас уникальный

продающий сайт под ключ.

Как я отношусь к работе?

Я убежден, что честность, труд и подход с позитивом является самым важным в

работе, поэтому я нахожу общий язык с клиентом. Но я не ищу просто

клиентов. Я ищу тех людей, которые готовы стать лучшими в своей сфере.

Стараюсь заботиться о проекте клиента так, как о своем собственном, потому-что понимаю, что от этого зависит и мой успех тоже.

Буду рад принять ваш заказ!

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Вот мои контакты:

Telegram: @vanialypey

Viber, WhatsApp: +380682501477

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/vania.lypey.1