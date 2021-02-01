Видеомонтажер / Создание превью
Добрый день! Меня зовут Иван. Я специалист по видеомонтажу.
Я готов к сотрудничеству, открыт для предложений и умею предложить творческие идеи, чтобы сделать конечный продукт идеальным. Опыт работы в программе Adobe Premiere Pro более 1.5 года. Также есть навыки работы в таких программах как After Effects, Adobe Audition, DaVinci Resolve, Adobe Photoshop. Сотрудничал с youtube-каналами на абсолютно разные тематики, поэтому умею быстро приспосабливаться под новый формат.
Чем я занимаюсь:
- Монтаж исходных материалов;
- Цветокоррекция;
- Наложение переходов;
- Наложение текста;
- Подбор музыки;
- Звуковой дизайн.
- https://www.youtube.com/watch?v=6Tkd9mthnhE
- https://www.youtube.com/watch?v=oAsqNSCJ4ss
- https://www.youtube.com/watch?v=2Sn_b__JWpg HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=2Sn_b__JWpg&t=98s"& HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=2Sn_b__JWpg&t=98s"t=98s
- https://www.youtube.com/watch?v=Jz82zH4gINQ
- https://www.youtube.com/watch?v=RbWutl0N9DI
- https://www.youtube.com/watch?v=fCizw0dutAQ
Спасибо за внимание!)