Видеомонтажер / Создание превью

Добрый день! Меня зовут Иван. Я специалист по видеомонтажу.

Я готов к сотрудничеству, открыт для предложений и умею предложить творческие идеи, чтобы сделать конечный продукт идеальным. Опыт работы в программе Adobe Premiere Pro более 1.5 года. Также есть навыки работы в таких программах как After Effects, Adobe Audition, DaVinci Resolve, Adobe Photoshop. Сотрудничал с youtube-каналами на абсолютно разные тематики, поэтому умею быстро приспосабливаться под новый формат.

Чем я занимаюсь:

Монтаж исходных материалов;

Цветокоррекция;

Наложение переходов;

Наложение текста;

Подбор музыки;

Звуковой дизайн.

Мои работы:

По желанию могу скинуть еще свои работы, или сделать пробное задание для вас.

Спасибо за внимание!)

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