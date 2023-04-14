Іван vanotargetologvanotargetolog
Налаштовуємо якісну Таргетовану Рекламу яка підійме ваш бізнес на новий рівень!
Назарук Іван | Керівник відділу Таргетованоі реклами
+38 (067) 594 35 06
Мій Інстаграм:
https://www.instagram.com/ivan_nazaruk_targetolog/
ПРАЦЮЮЧИ З НАМИ ВИ ОТРИМАЄТЕ ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ЕФЕКТИВНОІ? РОБОТИ:
1
Збір ключових смислів цінностеи? продукта
аналіз конкурентів
2
Створення і налаштування рекламного кабінету
3
Створення візуальних рекламних макетів
4
Розробка стратегіі? рекламноі? компаніі?
5
Написання смислів і оферів для
креативів
6
Старт
А також ПРАЦЮЮЧИ З НАМИ ВИ ОТРИМАЄТЕ ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ! А САМЕ :
Прозорість
1)Відсутність субпідрядчиків
2)Клієнт отримує доступ в рекламнии? кабінет 24/7
3)Клієнт бачить на, що і в якому розмірі направляються кошти
4)Зрозуміла та вичерпна звітність
Результативність
1)Неосвоюємо бюджети, а вирішуємо задачі
2)Приділяємо максимум часу і уваги кожному клієнту, не ставлячи роботу на потік
3)Добиваємось максимальноі? результативності в кожніи? рекламніи? компаніі?
4)Ефективність компаніі? вимірюється прибутком наших клієнтів
БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПІДРАХУНОК ОРІЄНТОВНОІ? ВАРТОСТІ РЕКЛАМИ ТА ПРИБУТКУ У ВАШ БІЗНЕС
Назарук Іван
+38 (067) 594 35 06
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- Ремонт Квартир, Будівництво будинків під ключ10 просмотров