Таргетолог ( Реклама FB & INST ) Допомагаю бізнесам - заробляти х2 х3 х5 х10 разів більше! Створюем сайти.

Налаштовуємо якісну Таргетовану Рекламу яка підійме ваш бізнес на новий рівень!

Назарук Іван | Керівник відділу Таргетованоі реклами

+38 (067) 594 35 06

Мій Інстаграм:

https://www.instagram.com/ivan_nazaruk_targetolog/

ПРАЦЮЮЧИ З НАМИ ВИ ОТРИМАЄТЕ ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ЕФЕКТИВНОІ? РОБОТИ:

1

Збір ключових смислів цінностеи? продукта

аналіз конкурентів

2

Створення і налаштування рекламного кабінету

3

Створення візуальних рекламних макетів

4

Розробка стратегіі? рекламноі? компаніі?

5

Написання смислів і оферів для

креативів

6

Старт

А також ПРАЦЮЮЧИ З НАМИ ВИ ОТРИМАЄТЕ ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ! А САМЕ :

Прозорість

1)Відсутність субпідрядчиків

2)Клієнт отримує доступ в рекламнии? кабінет 24/7

3)Клієнт бачить на, що і в якому розмірі направляються кошти

4)Зрозуміла та вичерпна звітність

Результативність

1)Неосвоюємо бюджети, а вирішуємо задачі

2)Приділяємо максимум часу і уваги кожному клієнту, не ставлячи роботу на потік

3)Добиваємось максимальноі? результативності в кожніи? рекламніи? компаніі?

4)Ефективність компаніі? вимірюється прибутком наших клієнтів



БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ПІДРАХУНОК ОРІЄНТОВНОІ? ВАРТОСТІ РЕКЛАМИ ТА ПРИБУТКУ У ВАШ БІЗНЕС

Назарук Іван

+38 (067) 594 35 06

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