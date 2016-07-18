vanpaul

Павел Ячменёв vanpaul

 
37 летРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Художник-иллюстратор

Создаю иллюстрации, разрабатываю и персонажей.

также берусь за работу над проектами:

• Комиксы стрип

• Принты для текстильной продукции (футболки, сумки, платки, дизайн вышивки)

• Оформление фотокниг и иллюстрации к ним

• Портреты и шаржи

•Поздравительные открытки

- Цены адекватные 

- Четкие сроки исполнения 

- Качественная работа

Портфолио