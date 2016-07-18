Художник-иллюстратор
Создаю иллюстрации, разрабатываю и персонажей.
также берусь за работу над проектами:
• Комиксы стрип
• Принты для текстильной продукции (футболки, сумки, платки, дизайн вышивки)
• Оформление фотокниг и иллюстрации к ним
• Портреты и шаржи
•Поздравительные открытки
- Цены адекватные
- Четкие сроки исполнения
- Качественная работа
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Портфолио
- Автарка246 просмотров
- Илюстрация195 просмотров
- Портрет193 просмотра
- Культист178 просмотров
- Персонаж162 просмотра