Художник-иллюстратор

Создаю иллюстрации, разрабатываю и персонажей.

также берусь за работу над проектами:

• Комиксы стрип

• Принты для текстильной продукции (футболки, сумки, платки, дизайн вышивки)

• Оформление фотокниг и иллюстрации к ним

• Портреты и шаржи

•Поздравительные открытки

- Цены адекватные

- Четкие сроки исполнения

- Качественная работа