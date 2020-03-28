Качественная верстка сайтов.
Предоставляю услуги по разработке веб сайтов.Технологии:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Sass/SCSS
- jQuery
- Gulp
- Bootstrap
- БЭМ
- Адаптивность, кроссбраузерность, валидность
- Верстка адаптивных сайтов
- Доработка/правки на готовом сайте
- Разработка плагинов для сайта
- Установка готовых плагинов на сайт
- Предоставляю гарантию по работе со мной
- Сделаю правки в конце работы по вашим замечаниям,пока вы не будете довольны
- Всегда на связи и можно проконсультироваться со мной по проделанной работе
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