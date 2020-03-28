vans578

Иван Ушаков vans578

 
26 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная верстка сайтов.

Предоставляю услуги по разработке веб сайтов.

Технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
  • Sass/SCSS
  • jQuery
  • Gulp
  • Bootstrap
  • БЭМ
  • Адаптивность, кроссбраузерность, валидность
Мои услуги:

  • Верстка адаптивных сайтов
  • Доработка/правки на готовом сайте
  • Разработка плагинов для сайта
  • Установка готовых плагинов на сайт
Преимущества работы со мной:

  • Предоставляю гарантию по работе со мной
  • Сделаю правки в конце работы по вашим замечаниям,пока вы не будете довольны
  • Всегда на связи и можно проконсультироваться со мной по проделанной работе
Сайт-визитка

Все вопросы можно задавать по почте: [email protected]
JavascriptВерстка сайтаHTMLBootstrapjQuerySCSSSASSGulpСайт-визитка