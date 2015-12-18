vansence797

Здравствуйте! Меня зовут Новичков Алексей,мне девятнадцать лет,учусь в Московском государственном институте культуры на факультете журналистики и являюсь,начинающим поэтом и писателем. С малых лет любил и люблю по сей день писать,но никогда не задумывался о том,чтоб выставлять свои работы для чтения людям. Недавно подумал и решил,что вдруг кому-то работы понравятся? А вдруг кто-то ощутит те эмоции,что испытывал когда писал стихотворения? Если я Вас заинтересую,могу выполнять стихотворения или произведения на заказ. Ссылка на авторскую страницу есть,если вы захотите связаться со мной,то ссылка также есть.

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