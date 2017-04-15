3d моделирование, визуализация. Что бы ты не делал – делай это с Уважением!

3d моделлер\художник. www.vanwels.com Предлагаю услуги:

*Разработка концепта

*3D моделирование high-poly и low-poly

*uv-развертка

*Запекание карт

*Текстуринг

*Рендер

Ищу Постоянное удалённое сотрудничество, так-же выполню разовые заказы.

Сделав свою первую 3d модель, будучи студентом ХГФ, - я стал считать себя «тридешником». Юнец! Я даже не знал тогда, что такое uv-развертки, camera mapping или nurbs моделирование! Далее, работая в различных компаниях исключительно на творческих должностях и всегда с Хорошими людьми (мне везет на хороших людей!), я сделал сотни 3d моделей, десятки дизайнов, и в телефонных книгах своих мобильных друзья стали меня записывать - «Иван Дизайн». Получив обширный опыт – строительство, нструирование, наружная реклама, дизайн, 3d, анимация…- я понял: что бы ты не делал – делай это с Уважением.