Лупу Иван Дата рождения: 03.02.1990Город: МоскваМоб. телефон: +7 (916) 277-0-234E-mail: [email protected]Основные данные:Желаемая должность: ФотографОпыт работы: от 3 летНаправления: Модельное портфолио (book), Фотожурналистика, Фото-Мероприятия, Street-фотография, Портрет. Язык: английский (разговорный)Водительские права: нетМесто работы с 2016 : Агенство Праздников «LuckyAgency»Образование:2008 — 2011Academy of Economic Studies of Moldova - Академия экономического образования МолдавииMerceology and Trade - Товароведение и Продажи 2015-2017 Московский Институт Телевидения и Радиовещания "Останкино" Театральный Факультет-Актерское Мастерство • Участвовал в театральных постановках 2018ВЫСШАЯ ШКОЛА ФОТОГРАФИЙ (AZF) г. МоскваПрофессиональные навыки: • Большой опыт в преподавании • Английский разговорный • Умение «понять» клиентаО себе: • Способность работать в очень динамичном режиме с большими объёмами информации • Позитивное отношение к жизни • Внимательность • Аккуратность • Коммуникабельность