Резюме
Тимко Иван Евгеньевич
Украина
23 года
Женат, детей нет.
Контактная информация:
Тел. +380989133118
e-mail: [email protected]
skype: vanychornyi
Образование: полное высшее «магистр»
2004-2009 год. КНТУ (КДТУ, КИСМ)
Факультет: Автоматики и энергетики
Кафедра: Автоматизации производственных процессов
Специальность: Гибкие компьютеризированные системы и робототехника
Опыт работы:
2008-2009 год – инженер электроник в области установки, наладки и ремонта офисной техники, организация ОАО «Гидросила»
2009-2010 год – инженер АСУП, в области написания технической документации для оборудования, организация ЗАО «Радий».
Знание ПК:
Знание Windows, MS Office (word, excel, Visio), CAD программы (Компас,
p-cad, Quartus), C#, PHP, HTML,
jQuery, ajax
Знание языков:
украинский, русский, английский (со словарем).
Профессиональные качества:
Коммуникабельность, целеустремленность, пунктуальность, компетентность, ответственность, трудолюбивость, вежливость, стремление учится.
Хобби:
-узнавать и экспериментировать (по возможности) с новыми технологиями, повышать свои знания о них;
-ремонт ПК и офисной техники.