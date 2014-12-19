Стремление работать, учится, повышать проф качества

Резюме

Тимко Иван Евгеньевич

Украина

23 года

Женат, детей нет.

Контактная информация:

Тел. +380989133118

e-mail: [email protected]

skype: vanychornyi

Образование: полное высшее «магистр»

2004-2009 год. КНТУ (КДТУ, КИСМ)

Факультет: Автоматики и энергетики

Кафедра: Автоматизации производственных процессов

Специальность: Гибкие компьютеризированные системы и робототехника

Опыт работы:

2008-2009 год – инженер электроник в области установки, наладки и ремонта офисной техники, организация ОАО «Гидросила»

2009-2010 год – инженер АСУП, в области написания технической документации для оборудования, организация ЗАО «Радий».

Знание ПК:

Знание Windows, MS Office (word, excel, Visio), CAD программы (Компас,

p-cad, Quartus), C#, PHP, HTML,

jQuery, ajax

Знание языков:

украинский, русский, английский (со словарем).

Профессиональные качества:

Коммуникабельность, целеустремленность, пунктуальность, компетентность, ответственность, трудолюбивость, вежливость, стремление учится.

Хобби:

-узнавать и экспериментировать (по возможности) с новыми технологиями, повышать свои знания о них;

-ремонт ПК и офисной техники.