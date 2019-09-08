vanya8io

Иван vanya8io

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Fullstack-разработчик

Занимаюсь разработкой сайтов с нуля и на фреймворке yii2. Основные технологии в разработке:

  • PHP 5-7
  • Yii2
  • Vagrant
  • JavaScript ES5-ES6
  • Jquery
  • MySql
  • HTML/CSS (адаптивная, кроссбраузерная верстка)
  • SASS/SCSS
  • GULP
  • LINUX
  • WebStorage
  • git
  • Регулярные выражения
Дополнительные навыки:
  • Английский язык

Люблю свое дело и получаю удовольствие, когда моя работа приносит пользу

другим, поэтому всегда выполняю её качественно и в срок. Не являюсь

мастером на все руки, предпочитаю хорошо знать то с чем работаю.

Занимаюсь проектами любой сложности.

Контакты:

  • Телефон: +7 (983) 362 62 49
  • Telegram: @vespre