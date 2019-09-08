Fullstack-разработчик

Занимаюсь разработкой сайтов с нуля и на фреймворке yii2. Основные технологии в разработке:

PHP 5-7

Yii2

Vagrant

JavaScript ES5-ES6

Jquery

MySql

HTML/CSS (адаптивная, кроссбраузерная верстка)

SASS/SCSS

GULP

LINUX

WebStorage

git

Регулярные выражения

Английский язык

Люблю свое дело и получаю удовольствие, когда моя работа приносит пользу

другим, поэтому всегда выполняю её качественно и в срок. Не являюсь

мастером на все руки, предпочитаю хорошо знать то с чем работаю.

Занимаюсь проектами любой сложности.

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