Fullstack-разработчик
Занимаюсь разработкой сайтов с нуля и на фреймворке yii2. Основные технологии в разработке:
- PHP 5-7
- Yii2
- Vagrant
- JavaScript ES5-ES6
- Jquery
- MySql
- HTML/CSS (адаптивная, кроссбраузерная верстка)
- SASS/SCSS
- GULP
- LINUX
- WebStorage
- git
- Регулярные выражения
- Английский язык
другим, поэтому всегда выполняю её качественно и в срок. Не являюсь
мастером на все руки, предпочитаю хорошо знать то с чем работаю.
Занимаюсь проектами любой сложности.
Контакты:
- Телефон: +7 (983) 362 62 49
- Telegram: @vespre
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