vanya_morse

Написание авторских статей, копирайтинг, рерайтинг, перевод английский - русский

Здравствуйте, меня зовут Иван.

Я автор музыкального блога о британской танцевальной культуре. Пишу статьи, озвучиваю фильмы и перевожу англоязычные материалы по данной математике, а также сотрудничаю в качестве автора с другими музыкальными СМИ, аудитория которых превышает 50 тысяч человек.

Мой кругозор не ограничивается одной лишь музыкальной индустрией, поэтому я готов взяться за написание и перевод материалов в любых других интересных вам тематиках на выгодных для вас условиях.